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Обновленная версия "Титаника" вернется в кинотеатры в 2023 году

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- Айжан Мамбеталиева
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Ремастер-версия культовой мелодрамы "Титаник" с Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет в главных ролях появится в кинотеатрах ко Дню святого Валентина в следующем году. Об этом сообщает Deadline. Один из самых кассовых фильмов в истории выйдет в повторный прокат в формате 3D 4K HDR с высокой частотой кадров. Ожидается, что международный релиз "Титаника" состоится 10 февраля 2023 года.

Кстати, в этом году мелодрама празднует 25-летие с момента выхода на большие экраны в 1997 году. "Титаник" заполучил 11 премий "Оскар", в том числе в категориях "Лучший фильм" и "Лучший режиссер".


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URL: https://www.vb.kg/419656
Теги:
кино, новости мира, в мире
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