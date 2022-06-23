Погранпропуска для туристов будут выдавать ЦОНы в режиме онлайн

Пограничные пропуска туристы, прибывающие в Кыргызстан, смогут получать оперативно и в режиме онлайн. Об этом рассказала президент Фонда поддержки развития туризма в Кыргызской Республике Елена Калашникова.

Некоторая часть туристических объектов Кыргызстана находится в приграничных зонах. Чтобы увидеть их, гостям необходимо получать погранпропуска. Зачастую на это уходит так много времени, что гости просто отказываются от поездки к данному туристическому объекту.

"Чтобы посетить, например, Хан-Тенгри, нужно получить разрешение. Согласно официальным данным, эта процедура занимает три дня. Но в реальности все гораздо сложнее. Человек получит документ лишь спустя недели три. И мы сейчас ведем работу над тем, чтобы упростить получение погранпропусков и сократить срок их оформления до минимума", - пояснила Елена Калашникова.

По словам президента фонда, уже к концу июля должно быть доступно получение погранпропусков в режиме онлайн.