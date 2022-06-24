"Сюрприз" от министра образования: подвести страну к массовым митингам

В недрах Минобразования созрел план… по проведению конкурса среди директоров школ Кыргызстана, ну или на худой конец их ротации. Казалось бы, широкие массы должны рукоплескать этой инициативе. Но последствия этого шага будут катастрофичными как для образовательной системы, так и для обычных граждан. "Гениальная" идея заменить всех директоров, возможно, приведет к коррупционным рискам, к срыву 2022/2023 учебного года и даже к массовым митингам родителей школьников. Также "задумки" Минобразования полностью нивелируют старания президента КР Садыра Жапарова, который неимоверными усилиями увеличил зарплату педагогам. В этом материале мы проанализируем, каким образом прожекты ведомства нанесут непоправимый ущерб Кыргызстану.

Одни ровнее других

Министерство образования и науки КР уже более года разрабатывает проект закона "Об образовании". В декабре 2021 года МОиН с грехом пополам представило проект закона, вызвавший негативную реакцию общественности.

Для улучшения законопроекта было решено привлечь общественность. В 2022 году был организован широкий и открытый процесс сбора и обсуждения предложений к проекту закона. МОиН даже предоставил помещение для собраний. Гражданское общество организовало работу секретариата, были открыты "горячая линия" и электронная почта для сбора предложений. Все обсуждения собирались и анализировались экспертной группой. Изучались подзаконные акты, законы КР и других стран. Были проведены вебинары со специалистами из Эстонии и Казахстана.

И вот в начале июня 2022 года МОиН представило граду и миру проект закона, который показал, что 95% предложений от общественности не были учтены.

"Как показала работа в рамках рабочей группы, игнорирование и саботаж системных и качественных изменений в сфере образования, в том числе на уровне закона, исходит от некоторых отделов и управлений министерства, которые десятилетиями определяют политику и практику МОиН. На сегодня в МОиН один из самых высоких уровней бюрократии в стране, ставшего источником коррупциогенной практики по всей стране", - пожаловались представители НПО.

Кстати, при разработке закона не были привлечены сами бенефициарии этих изменений - учителя. Их мнения никто не спрашивал. Это много говорит о стиле работы министра образования и науки Алмазбека Бейшеналиева.

Одним из столпов этого сырого законопроекта стал конкурсный отбор директоров школ. Под гребенку попадут не только директора школ, но и заведующие детсадов, руководители профессиональных лицеев. Также идет речь и об аккредитации самих учебных заведений страны.

Давайте все по порядку. В проекте закона "Об образовании" предлагается назначать руководителей образовательных учреждений (за исключением вузов) на конкурсной основе. Мол, это не принесет отрицательных социальных, правовых, экономических, коррупционных последствий. А только будет польза.

Но с юридической точки зрения не все так просто. Нужно напомнить, что назначение и освобождение от должности директоров школ проводится согласно Трудовому кодексу КР. Аттестация в отношении руководителей образовательных организации запрещена.

Кроме того, тут проглядывается явная дискриминация директоров школ, заведующих детсадов, глав профлицеев. Чем отличаются директора школ от ректоров государственных вузов, которые будут назначаться просто указом? Ничем. Зачем тогда такое сепарирование людей?

На переправе коней не меняют

Не понятно, почему министр образования так упорно лоббирует вопрос о конкурсе среди директоров, какова его цель? Может, после министерского конкурса директор станет профессиональнее? Или министр просто не знает, как освободить от должности руководителя, и не может найти правильный рычаг воздействия?

Каким образом будет проводиться конкурс? В Минобразовании создали комиссию по проведению конкурса среди директоров школ. Тут немедленно началось генерирование всевозможных бумажек, в том числе и положение о конкурсном отборе руководителей государственных и муниципальных дошкольных, общеобразовательных, начальных и средних профессиональных организаций.

Кстати, говорят, таких положений в интернете разливное море. Можно взять любой документ, заменить слово "Российскую Федерацию" на "Кыргызстан" - и вперед! Наши чиновники так и делают.

В одном из таких документов отбор директоров рекомендуют проводить в несколько этапов. И тут мы сталкиваемся с коррупционными рисками. Поясним. На всех этапах у чиновников Минобраза будет возможность "подоить" претендентов.

На первом этапе некое подведомственное учреждение, говоря чиновничьим слогом, будет "проводит экспертизу документов, представленных претендентами…". То есть создается бумажная волокита. Здесь все понятно – пока не сунешь бюрократу, тот и не пошевелится.

Затем директоров школ может ждать квалифицированное тестирование или тестирование квалифицированное. Говоря плоским языком: "Тестирование проводится с целю оценки уровня профессиональной подготовки, знаний нормативных актов в области образования, психологии, менеджмента, финансов", и прочее, и прочее. Вообще-то тестирование просто обязано проходить на компьютере, и в идеале оценки будут мгновенно высвечиваться на мониторе. Но в реальности можно договориться и с ЭВМ! Тут тоже огромные возможности для получения бахшиша!

И, наконец, самый жирный вариант. Сдача экзамена перед авторитетной конкурсной комиссией. Тут вообще непаханое коррупционное поле! Можно представить, как директора побежали с заветным конвертом "для успешной" сдачи экзамена.

Новейшая история продемонстрировала нам, что подобные антикоррупционные конкурсы обычно заканчиваются наоборот - шабашем мздоимства. К примеру, такую же аттестацию провели в ликвидированной недавно финполиции. Все начиналось очень хорошо. Всех сотрудников вывели за штат и начали набирать в новую службу. Цель была святая - набрать честных и результативных, а коррупционеров оставить за бортом.

Радужные ожидания разбились о суровую реальность. Конкурс оказался очередной кормушкой для начальства. На каждом этапе требовали деньги. В результате среди личного состава нового ведовства оказались сплошные блатные. А самые лучшие сотрудники даже не прошли тестирование. А те, кто проявил недюжинное упорство и чудеса профессионализма, были специально срезаны на собеседовании.

Такой же цирк повторился при наборе в дорожно-патрульную службу МВД (бывшее ГАИ). Во время работы аттестационной комиссии почему-то разрешили присутствовать журналистам, и очень об этом пожалели. Наверное, все помнят легендарные кадры? Перед авторитетной комиссией стоит госавтоинспектор с большим пузом и его просят назвать фамилию президента Узбекистана. Тот недолго думая радостно отвечает: "Узбек ажы!". Затем, видимо, что-то все-таки вспомнив, добавил: "Каримов!". Смех в студии. Но переаттестацию спец прошел. Вот таким и будет очередной конкурс для директоров от имени МОиН!

Большая проблема и с аккредитацией школ. На сегодня действует порядок проведения аккредитации образовательных организаций. И зачем нужна новая программная аккредитация? Ведь школьные предметные стандарты и программы уже прошли все экспертизы и апробацию Минобразования, приняты и внедрены.

Все просто. Если школа не пройдет аккредитацию, то это может стать поводом для увольнения директора школы. При наличии такого инструмента зачем нужен конкурс для директоров?

Получается, на директоров школ налагается несколько видов контроля: сначала конкурс, потом аттестация школы, затем программная и институциональная аккредитация образовательного учреждения.

Не слишком много всяких контрольных функций записывает на свой счет Министерство образования? Зачем ведомству тотальный контроль над всеми и вся?

Сплошные вопросы без ответов.

Согласно своему мандату, Минобразования должно заниматься разработкой политики в сфере образования. То есть в первую очередь разработкой и внедрением новых стандартов, учебных программ и учебников. Большой проблемой также является уровень подготовки и повышение квалификации учителей.

Вместо решения этих проблем министр образования увлекся кадровыми вопросами и созданием "сюрпризов" для педагогов. Создается впечатление, что Алмазбек Бейшеналиев желает подчинить и контролировать как можно больше подчинённых.

Есть такая поговорка: "На переправе коней не меняют". История Кыргызстана показала, что желание полностью обновить личный состав какого-либо ведомства всегда заканчивается тем, что количество хороших специалистов резко уменьшалось, а коррупция наоборот увеличивалась.

Министерское предчувствие провала

Давайте представим, что министр Бейшеналиев добьется своего и всех директоров школ, к радости завистников, уволят. Какие последствия ждут Кыргызстан? Ничего хорошего.

Обратимся к сухим цифрам. В республике более 2400 директоров школ. Под их началом работают около 84 тысяч учителей. В учебных заведениях учатся 1,3 миллиона школьников. Более 2 миллиона родителей переживают за своих детей.

Теперь представьте ситуацию, когда нынешнее руководство школ убирают на корню и появляются директора-новички, которые ничего толком не знают, но должны все разруливать. Будет хаос. Никто ни за кого не отвечает. Скандалы, крики, истерики. Кто отвечает за учебники, где программа, почему не сделан ремонт в школе? Учебный год 2022/2023 оказывается под угрозой срыва. В Минобразовании об этом думали? Создается впечатление, что нет.

Кроме того, возьмём горячее желание министра образования и науки Алмазбека Бейшеналиева вернуть под свой контроль управление образования при мэрии Бишкека.

Министр на одном из заседаний ЖК радостно сообщил, что уже обращался к президенту с просьбой "проведения единой политики в сфере образования".

По информации депутата парламента Балбака Тулобаева, в Бишкеке 3,5 млрд сомов направляется на сферу образования. "Зачем местному самоуправлению заниматься сферой образования? Вам нужно забрать сферу образования Бишкека. Чтобы 3,5 млрд сомов остались Бишкеку для развития", - подначивал министра нардеп.

Желание мэрии Бишкека избавиться от образовательного сектора вполне понятно. Баба с возу кобыле легче. А вот просчитали в Министерстве образования и науки последствия перехода столичного управления образования в состав республиканского ведомства?

Нужно сказать, что государство в виде МОиН и сейчас не может обеспечивать нормальное функционирование региональных школ, что говорить о столичных. Нужно вспомнить, как министр Бейшеналиев в Чаткале грустно бродил по классу, где обвалился потолок.

Благодаря средствам из бюджета мэрии и помощи родителей учеников в школах Бишкека царит относительное благополучие. Для детей организовывают приличное питание, создаются научно-методические кабинеты, есть мэрские доплаты учителям и прочее.

Но эти муниципальные миллиарды уплывут на другие берега. Получается, что нагрузка по финансированию школ снова упадёт на плечи родителей учеников. То есть суммы "помощи школе" увеличатся в два, а то и в три раза! А ведь родители уже оплачивают из своих карманов более 50 статей в школах.

При этом качество образования в столичных школах резко ухудшится. Пример. У нас есть такие маяки образования, как титулованная столичная школа № 61, производящая интеллектуалов. Сегодня здесь в одном классе учится чуть ли не по 40 человек. Хотя педагоги предлагают комплектовать классы по 25 школьников, чтобы уровень преподавания не падал ниже плинтуса. После передачи городского образования в республику из министерства будут просто "назначать" детей в математическую школу и набивать классы как бочки с селедкой.

Именно в Бишкеке находятся более 20 топовых школ Кыргызстана. По сути, на них и держится все образование в стране. Эта научно-исследовательская база сферы образования. Они дают львиную долю победителей районных, городских и республиканских олимпиад, обладателей золотых сертификатов для поступления в вузы, победителей в тестировании "Алтын Тамга". Понятно, что каждый родитель хочет, чтобы его ребенок учился именно в этих школах.

Представьте, директоров этих школ уберут. Педагогов, которые по кирпичику строили учебные заведения, налаживали работу коллектива, довели ее в разряд лучших, отдали по 20 - 30 лет образованию, просто "уйдут". Придут "парашютисты", которые будут годами вникать в суть проблем, потом менять кадры, потом внедрять новые методы учебы, потом собирать дополнительные средства с родителей и так далее. В общем мрак.

А как будут реагировать родители школьников, когда эти статусные школы начнут разваливаться на глазах? Правильно, протестовать. Они выйдут на улицы и будут требовать сначала отставки министра, а потом и всего правительства. И в отличие от "платных" митингующих родители пойдут на обострение ситуации. Нельзя недооценивать родительскую любовь.

Получается, что образовательный вопрос мягко перейдет в плоскость политическую.

Становиться ясно как день, что новый учебный год может быть сорван, и в сентябре будет не по сезону очень жарко.

Недавно министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев ворвался в радиоэфир и попытался сорвать передачу "Кун чабат", где говорили о проблемах в сфере образования. У чиновника начали шалить нервы. А может, глава ведомства просто предчувствует полный провал своих широко разрекламированных реформ?

Источник: today.kg