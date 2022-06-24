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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял Мустафу Шентопа

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- Назгуль Абдыразакова
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Глава государства Садыр Жапаров принял председателя Великого Национального собрания Турции Мустафу Шентопа. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, в том числе развитию межпарламентского взаимодействия.

Садыр Жапаров подчеркнул, что кыргызский и турецкий народы связывают общие ценности в культуре и традициях.

"Мы всегда готовы развивать наши двусторонние отношения", - сказал президент.

Президент напомнил, что осенью в турецком городе Изнике состоятся очередные Всемирные игры кочевников, отметив, что Кыргызстан намерен принять участие в них, а также выразил готовность кыргызской стороны оказать помощь в организационных вопросах.

Председатель Великого Национального собрания Турции Мустафа Шентоп отметил, что прибыл в Кыргызстан во главе парламентской делегации на ХI Пленарное заседание Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТЮРКПА), где будет обсужден ряд актуальных вопросов.

Мустафа Шентоп подчеркнул, что сотрудничество с Кыргызстаном развивается хорошими темпами, в том числе в торгово-экономическом направлении.

Он выразил готовность турецкого парламента внести свой вклад в наращивание совместного взаимодействия между странами.


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URL: https://www.vb.kg/419705
Теги:
президент, Турция, Кыргызстан, Садыр Жапаров, ТюркПА
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