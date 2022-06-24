Погода
$ 80.22 - 81.22
€ 83.77 - 84.77

Сегодня известному хирургу Эрнсту Акрамову исполнилось 86 лет

178  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня свой день рождения отмечает известный кыргызстанский хирург Эрнст Акрамов. Ему исполнилось 86 лет.

Кыргызский учёный-хирург, гуманист, государственный и общественный деятель, меценат; доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Кыргызской Республики, лауреат Государственной премии Кыргызской Республики в области науки и техники, Герой Кыргызской Республики, мастер спорта СССР по спортивной гимнастике родился 24 июня 1936 года в городе Фрунзе (ныне Бишкек).

Редакция vb.kg поздравляет Эрнста Хашимовича Акрамова с Днем рождения и желает ему крепкого здоровья, благополучия, счастья и новых успехов!


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419706
Теги:
хирургия, Кыргызстан, медицина, Эрнст Акрамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  