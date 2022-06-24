Сегодня известному хирургу Эрнсту Акрамову исполнилось 86 лет

Сегодня свой день рождения отмечает известный кыргызстанский хирург Эрнст Акрамов. Ему исполнилось 86 лет.

Кыргызский учёный-хирург, гуманист, государственный и общественный деятель, меценат; доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Кыргызской Республики, лауреат Государственной премии Кыргызской Республики в области науки и техники, Герой Кыргызской Республики, мастер спорта СССР по спортивной гимнастике родился 24 июня 1936 года в городе Фрунзе (ныне Бишкек).

Редакция vb.kg поздравляет Эрнста Хашимовича Акрамова с Днем рождения и желает ему крепкого здоровья, благополучия, счастья и новых успехов!