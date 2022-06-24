Сегодня Министерство сельского хозяйства проводит Форум по продовольственной безопасности и питанию, в котором приняли участие 80 членов и региональных представителей платформы движения SUN – многосторонней платформы по питанию. Об этом сообщает ЮНИСЕФ.

По его данным, участники обсудили обязательства страны по вопросам питания, принятые на саммите "Питание для роста" в Токио в декабре 2021 года. Глобальный саммит направлен на активизацию усилий по искоренению недоедания и объединение усилий для равного доступа к здоровому и улучшенному питанию, в том числе путем мобилизации новых инвестиций в сферу питания. В ходе сегодняшнего форума участники обсудили эффективные действия для реализации Национальной программы продовольственной безопасности и питания на 2019-2023 годы.

Заместитель министра сельского хозяйства Нурлан Шерипов напомнил участникам о глобальных обязательствах Кыргызстана: "В Токио Кыргызстан обязался бороться со всеми формами недоедания для искоренения проблемы недоедания к 2030 году. Эти обязательства также отражены в Национальной программе продовольственной безопасности и питанию в Кыргызской Республике на 2019-2023 годы. Это ключевой приоритет для правительства".

ЮНИСЕФ совместно с Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН продвигает деятельность многосторонней платформы SUN в Кыргызской Республике, чтобы общими усилиями объединить все заинтересованные стороны и повысить координацию между секторами и учреждениями.

"Хорошее питание является жизненно важной инвестицией в будущее детей и закладывает основы для экономического развития страны. Здоровое питание способствует росту детей, стимулирует развитие мозга и укрепляет их учебный потенциал. Однако, согласно данным из Мульти-индикаторного кластерного обследования (МИКО) от 2018 года, в Кыргызстане 12% детей страдают от задержки роста в первые годы жизни и только 46% младенцев в возрасте 0–6 месяцев находятся на исключительно грудном вскармливании. Недостаточное питание является проблемой во многих странах в независимости от их стадии развития. Многие страны в настоящее время несут "двойное бремя" по меньшей мере двух видов неполноценного питания, когда недоедание и ожирение сосуществуют. Так же и в Кыргызстане. Вот почему так важно, чтобы мы объединили наши усилия для обеспечения своевременных действий и инвестирования в улучшение здоровья и питания для всех", - сообщила Кристин Жольм, представитель ЮНИСЕФ в Кыргызстане.

Справка: Кыргызстан является членом глобального движения SUN с 2011 года. Эта платформа объединяет государственные органы власти, гражданское общество, агентства ООН, бизнес-структуры и академические круги для координации коллективных усилий всех заинтересованных сторон в сфере улучшения питания населения. Национальная программа продовольственной безопасности и питания служит в качестве дорожной карты для всех вовлеченных заинтересованных сторон.