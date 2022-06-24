В карибских мангровых лесах нашли крупнейшую в мире бактерию

В мангровых лесах Гваделупы ученые нашли самую большую бактерию на планете - Thiomargarita magnifica. Ее длина - один сантиметр, то есть она в 5 тысяч раз больше сородичей. Об этом пишет SciTechDaily.

"Чтобы понять, насколько это огромная бактерия, представьте, что мы нашли человека ростом с Эверест", - заявил морской биолог Жан-Мари Фолланд.

На поверхности одной Thiomargarita magnifica могут поместиться более 625 тысяч кишечных палочек.

Клетки гигантской бактерии больше похожи на животные или человеческие, а не на микробные. ДНК Thiomargarita magnifica находится в пепинах - небольших органеллах, связанных с мембраной. У большинства же бактерий она свободно плавает внутри их единственной клетки.