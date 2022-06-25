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Тилек Усупов: АДС не оправдал надежд народа и президента

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- Бакыт Басарбек
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Антикоррупционный деловой совет в Кыргызстане (АДС) абсолютно не оправдал возлагаемых на него надежд. Таким мнением с редакцией vb.kg поделился общественный деятель и глава ОФ "Тилекмат Аке" Тилек Усупов. По его словам, сама идея создания такого общественного органа была целесообразной, но осуществить ее в должной мере не получилось.

"Я не говорю, что Нурипа Аалиевна плохо работала, скорее наоборот она очень старалась, но в тех условиях, которые ей создали, практически, невозможно было поставить работу АДС.

В свое время мы предлагали дополнить Антикоррупционный деловой совет большим количеством гражданских активистов и не теми, которых навязали сверху, а именно действительно настоящими представителями гражданского общества. Тогда только этот орган вкупе с силовиками мог бы работать в полную силу", - сказал Усупов.

Общественный деятель уверен, что по причине меньшего вовлечения гражданских активистов в работу АДС не удавалось создать нужный резонанс по многим коррупционным делам.

"Сколько было случаев, когда инвесторы жаловались на притеснения. Поэтому я считаю, что АДС в какой-то степени не оправдал надежд и президента. Если бы было вовлечено больше общественности к этой проблеме, то это было бы намного эффективнее. У нас есть активисты во всех регионах страны, которые готовы внести свой вклад в борьбу с коррупцией. Как говорится, вы только позовите", - добавил Усупов.


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URL: https://www.vb.kg/419725
Теги:
коррупция, Кыргызстан, активисты
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