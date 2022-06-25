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В КР предпринимателям продлили сроки предоставления отчетности по НДС

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Кабинет Министров Кыргызской Республики на очередном заседании одобрил проект постановления "О дополнительных мерах государственной поддержки субъектов в связи с обстоятельствами непреодолимой силы". Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

Как отметил министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев, документ разработан во исполнение плана антикризисных мер Кабинета Министров на 2022 год.

В целях создания благоприятных условий для предпринимателей страны данным проектом постановления предлагается продлить организациям и физическим лицам до 1 сентября 2022 года (без подачи письменного заявления) сроки представления:

- налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость, предоставляемой налоговым агентом, за отчетные периоды с 1 января по 30 мая 2022 года;

- информационного расчета по налогу на имущество за 2022 год.


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URL: https://www.vb.kg/419727
Теги:
Кыргызстан, Кабинет министров
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