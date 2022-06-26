Определились победители чемпионата "Fusion Concept Kyrgyzstan".
Так, 24 июня в отеле "Ориент" состоялся первый отборочный тур чемпионата "Fusion Concept Kyrgyzstan".
Состоялся мастер-класс в жанре хип-хоп от хореографа Мадонны - Марвина Гофина.
В рамках первого дня прошли отборочные этапы, где жюри выбрало полуфиналистов всех номинаций, таких как All Styles Kids,Popping, Hip-Hop, Freestyle 2x2.
25 июня в ТЦ "Дордой Плаза" прошёл финальный день чемпионата "Fusion Concept Kyrgyzstan", где присутствовали министр культуры, информации, спорта и молодёжной политики Азамат Жаманкулов, заместитель министра культуры Союзбек Надырбеков, представитель официального дилера БМВ в Кыргызстане Баатай Сулайманов и главы компаний, оказавшие глобальную поддержку проведению фестиваля.
По результатам первого дня отборочного чемпионата "Fusion Concept" выявлены победители:
1. Popping - номинацию выиграл ученик Жана Воинова - Бообек Саламатов (Бишкек, Кыргызстан)
2. Hip-Hop - номинацию выиграл Владимир Мешчеряков (Ташкент, Узбекистан)
3. All Styles Kids - Элая Байшакова (Алматы, Казахстан)
Победителями Fusion Concept стали кыргызстанцы Ома и Ема Twins (Бишкек, Кыргызстан)
В августе они полетят от Кыргызстана в Париж.
Напомним, в мировом жюри чемпионата, который проходит во Франции, наш соотечественник -известный мировой танцор Жан Воинов, за плечами которого сотни побед на мировой арене.
Источник: kabar.kg