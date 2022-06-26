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В Оше прошел концерт для ценителей испанской джазовой музыки

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Сегодня, в Ошском национальном драматическом театре имени С.Ибраимова в честь 30-летия установления дипломатических отношений между Испанией и Кыргызстаном состоялся Фламенко-джаз концерт дуэта SOLO2 - известного музыканта Amos Lora (гитара) и музыканта-композитора Gito Maleta (фортепиано). Об этом сообщает пресс-служба мэрии Оша.

В церемонии открытия мероприятия приняли участие вице-мэр города Ош Жасур Азимов, заместитель полномочного представителя Президента КР в Ошской области Данияр Жаныкулов, посол Испании Хорхе Урбиола Лопес де Монтенегро.

Для любителей испанской музыки прозвучали завораживающие мотивы фламенко, созданные из вдохновенных аккордов фортепиано и гитары.


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URL: https://www.vb.kg/419757
Теги:
джаз, концерт, Ош
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