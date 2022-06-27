Остался легкий омикрон

Как сообщила начальник управления профилактики инфекционных, паразитарных заболеваний и эпиднадзора департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Динара Оторбаева, в Кыргызстане ситуация по коронавирусу стабильная, регистрируются единичные случаи.

По ее словам, за неделю выявили чуть более десяти случаев у людей, выезжающих за пределы страны.

"Они и не знали, что больны, так как заболевание проходило в бессимптомной форме. Коронавирус выявили лабораторно. Бывает, что болезнь выявляют и у тех, кто вернулся в Кыргызстан из других стран. Люди сами обращались при появлении симптомов. Но у всех заболевание протекает в легкой форме. Они лечатся дома", - сказала Динара Оторбаева.

Она добавила, что в середине июня отмечался небольшой подъем ОРВИ. По лабораторным данным, чаще регистрируются аденовирусы, парагриппы, метапневмовирус.

Однако в России выявили новый вариант омикрона ВА.4, но превалирующим остается вариант ВА.2. Как говорят и наши эпидемиологи, у нас тот же BA.2. По их мнению, во многом именно хорошая иммунная прослойка, сформировавшаяся благодаря вакцинации и перенесенным ранее случаям заболеваний коронавирусной инфекцией, а также принятые противоэпидемические меры, не позволяют широко распространиться новым субвариантам омикрона.

Но тем не менее прощаться с коронавирусом рановато. Поэтому они напоминают, что лучшая от него защита - это прививка.

Но, пожалуй, вспышка оспы обезьян вызывает у ВОЗ сейчас большую тревогу. В этом году в 39 странах мира выявили 1 тысячу 600 подтвержденных случаев оспы обезьян, а также 1 тысячу 500 - неподтвержденных. 72 случая закончились летальным исходом.

Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, передающаяся между людьми. Зачастую болезнь протекает легко, большинство пациентов выздоравливает в течение нескольких недель, но у некоторых появляются осложнения. Передается через тесный физический контакт с больным человеком. Заразны соскобы с кожи и жидкости, поэтому болезнь может распространяться через одежду, постельное белье, полотенца и посуду.