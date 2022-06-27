Выявлен ряд нарушений при проведении проверки по банному комплексу

Пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщает, что прокуратурой Свердловского района Бишкека проведена проверка по факту пожара в одном из банных комплексов по улице Салиева.

Проверкой установлено, что управлением землепользования и строительства мэрии Бишкека (ныне Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием мэрии Бишкека) выдано подтверждение о принятии уведомления о соответствии завершенного строительства индивидуального жилого дома, пристройки требованиям технических регламентов и иным нормативным правовым актам И.Д.М., впоследствии на основании которого 5 жилых домов, расположенных по улице Салиева, введены в эксплуатацию без разрешительных документов на проектирование и строительство.

При этом фактически в эксплуатацию введен объект в виде бани "S", который не является жилым домом.

Кроме того, данное подтверждение, согласно журналу регистрации, подтвержденных объектов муниципальной инспекции не числится, а выданное подтверждение зарегистрировано на другой жилой дом.

Таким образом, должностные лица муниципальной инспекции вопреки интересам службы, предоставляя преимущества отдельным физическим лицам, подделав подпись, печать и официальный бланк, выдали поддельное подтверждение о принятии уведомления о соответствии завершенного строительством 5 индивидуальных жилых домов (что не соответствует действительности), на основании которого в дальнейшем со стороны ГУ "Бишкекглавархитектура" в нарушение требований законодательства необоснованно разработано архитектурно-техническое заключение.

Вследствие введения в эксплуатацию указанного объекта без проектной документации должностными лицами вышеперечисленных органов нарушены нормы противопожарной безопасности, что привело к возгоранию коммерческого объекта, создавая опасность для жизни, здоровья людей и целостности их имущества.

Прокуратурой Свердловского района Бишкека по данному факту в отношении должностных лиц Бишкекглавархитектуры и Муниципальной инспекции возбуждено уголовное дело по статье 337 Уголовного кодекса Кыргызской Республики и проводится расследование.

Кроме этого, прокуратурой района в адрес государственного агентства архитектуры, строительство и жилищно-коммунального хозяйства при кабинете министров Кыргызской Республики внесено предписание об устранении нарушений закона путем отмены ранее выданного архитектурно-технического заключения.