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Жена набросилась с ножом на выпившего мужа

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- Ольга Новгородцева
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Чуть не попала на шесть лет в женскую исправительную колонию 44-летняя бишкекчанка Татьяна А. – ранее несудимая домохозяйка, мать двоих детей.

Когда Александра А. доставили в Национальный хирургический центр с несколькими ножевыми ранениями, он рассказал врачам, что его ранили на улице какие-то незнакомые парни. Сказал, что претензий ни к кому не имеет, искать и наказывать тех парней не хочет и отказывается от прохождения судебно-медицинский экспертизы.

То же самое он накануне твердил фельдшеру "скорой помощи", когда сидел у себя на кухне с обнаженным торсом, размазывая по полу капавшую с него кровь.

Несмотря на отказ раненого, экспертизу все-таки провели. По ее заключению, телесные повреждения Александра характеризовались проникающим колото-резаным ранением грудной клетки справа, такими же ранами надлопаточной области справа, средней трети правого плеча, межмышечной гематомой, постгеморрагической анемией. Все это образовалось от действия острого колющего предмета с режущей поверхностью контактирования. По степени тяжести указанные телесные повреждения оцениваются как тяжкий вред здоровью.

Одним словом, чудо, что Александра спасли, что он не умер от обильной кровопотери и после смог даже дать показания в суде.

Сначала, как уже сказано, в своих ножевых ранах мужчина обвинял незнакомых парней на улице. Потом признался, что порезала его жена. Сделала она это, по словам потерпевшего, совершенно случайно, поэтому к ней у него тоже нет никаких претензий.

Тут же вышло другое заключение эксперта, согласно которому получить такого рода ранения, будучи нечаянно задетым ножом, маловероятно. Потерпевшего именно резали и кололи. И не случайно, по неосторожности, а абсолютно намеренно.

Из показаний потерпевшего:

"Вечером после работы я выпил немного водки и пришел домой подвыпившим. Супруга готовила ужин на кухне и что-то резала ножом. В это время я подошёл к холодильнику, но из-за выпитого алкоголя немного пошатывался. Вдруг передо мной оказалась маленькая дочка, и я почти упал на неё. В это время жена, пытаясь удержать меня от падения, случайно задела меня ножом".

Из показаний старшего сына Александра и Татьяны:

"Отец задержался на работе и пришел выпивший примерно в девять часов. Я смотрел телевизор в родительской комнате, после зашел попить воды на кухню, где мать готовила ужин. В этот момент я увидел, что отец, стоя около холодильника, пошатнулся и чуть не упал на мою сестрёнку, а мать пыталась удержать отца и нечаянно задела ножом. После этого она сразу вызвала "скорую помощь".

Из показаний Татьяны:

"С потерпевшим мы состоим в браке уже более 15 лет. 5 мая прошлого года вечером я на кухне готовила борщ на ужин и шинковала капусту. Супруг пришел пьяный, шатался и не мог стоять на ногах. Когда он подходил к холодильнику, рядом с ним оказалась наша дочь. В это время муж пошатнулся и почти упал на дочь, а я подхватила его сзади и, забыв, что в руке нож, случайно всадила его в него.

Как так случилось, я не помню, так как была в шоковом состоянии. Две раны, видимо, он получил, когда он привставал. После этого я сразу же вызвала "скорую помощь".

С мужем у нас бывают иногда ссоры, в основном из-за нехватки денег. А врачам мы сказали, что его ударили ножом на улице, так как испугались".

Первомайский районный суд решение по этому уголовному делу вынес 14 июня 2022 года.

Суд критически отнесся к показаниям всех участников процесса – и потерпевшего, и обвиняемой, и свидетелей. Поскольку все они – члены одной семьи, суд решил, что они скрывают правду и выгораживают жену и мать. На самом деле, по мнению судьи, ни на какую дочку Александр не падал, а просто явился нетрезвый, из-за чего у них и разгорелся конфликт с женой. В ходе ругани Татьяна схватила нож...

Подсудимую признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии для осужденных женщин.

На основании статьи 82 УК Кыргызской Республики ее освободили от отбывания наказания с применением пробационного надзора сроком на четыре года.


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URL: https://www.vb.kg/419779
Теги:
поножовщина, суд, Кыргызстан
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