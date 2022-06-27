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Сотрудники ИДН провели рейдовые мероприятия в Сокулукском районе

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- Айжан Мамбеталиева
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В Сокулукском районе сотрудниками ИДН проведены рейдовые мероприятия под наименованием "Подросток - ночь".

Органами внутренних дел Чуйской области на постоянной основе проводятся различные профилактические и разъяснительные мероприятия с местными жителями по предотвращению и распространению преступлений и правонарушений.

Сотрудниками милиции в рамках проведенных рейдовых мероприятий были проверены 26 кафе-баров, 6 ресторанов, 16 компьютерных клубов и других общественных мест. В результате которых были выявлены более 32 несовершеннолетних, находящихся в темное время суток без сопровождения взрослых, которые в свою очередь были доставлены в органы внутренних дел и переданы родителям после проведения профилактических мероприятия по недопущению подобных фактов.

Кроме того, сотрудниками милиции были проверены несовершеннолетние по месту жительства, состоящие на профилактическом учете.


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URL: https://www.vb.kg/419793
Теги:
ГУВД, дети, Чуйская область
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