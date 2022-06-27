Полпреду президента в Джалал-Абадской области объявлен выговор

Полномочному представителю президента в Джалал-Абадской области Абсаттару Сыргабаеву объявлен выговор за недостаточный контроль исполнения указа президента "О мерах по упорядочению семейных торжеств и поминальных обрядов в Кыргызской Республике".

О решении, принятом президентом, на совещании полномочного представительства президента в Джалал-Абадской области объявил начальник управления по подготовке решений президента и кабинета министров администрации президента Айбек Джунушалиев.

Обращаясь к руководителям органов местного самоуправления, он отметил, что Указ президента "О мерах по упорядочению семейных торжеств и поминальных обрядов в Кыргызской Республике" направлен на сокращение неоправданных расходов при проведении различных семейных торжеств, поминальных обрядов и иных мероприятий.

"Соответствующая разъяснительная работа среди населения должна проводиться и далее. Каждый из нас должен осознать пагубность и иррациональность неоправданного расточительства при проведении семейных торжеств и поминальных обрядов, которое нередко приводит к долгам, расплачиваться по которым приходится годами", – отметил представитель администрации президента Айбек Джунушалиев.