Погода
$ 80.76 - 81.76
€ 84.80 - 85.80

Полпреду президента в Джалал-Абадской области объявлен выговор

178  0
- Жан Алиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Полномочному представителю президента в Джалал-Абадской области Абсаттару Сыргабаеву объявлен выговор за недостаточный контроль исполнения указа президента "О мерах по упорядочению семейных торжеств и поминальных обрядов в Кыргызской Республике".

О решении, принятом президентом, на совещании полномочного представительства президента в Джалал-Абадской области объявил начальник управления по подготовке решений президента и кабинета министров администрации президента Айбек Джунушалиев.

Обращаясь к руководителям органов местного самоуправления, он отметил, что Указ президента "О мерах по упорядочению семейных торжеств и поминальных обрядов в Кыргызской Республике" направлен на сокращение неоправданных расходов при проведении различных семейных торжеств, поминальных обрядов и иных мероприятий.

"Соответствующая разъяснительная работа среди населения должна проводиться и далее. Каждый из нас должен осознать пагубность и иррациональность неоправданного расточительства при проведении семейных торжеств и поминальных обрядов, которое нередко приводит к долгам, расплачиваться по которым приходится годами", – отметил представитель администрации президента Айбек Джунушалиев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419794
Теги:
Джалал-Абадская область, президент, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  