В Канаде обнаружена мумия мамонтенка возрастом 30 тысяч лет

В вечной мерзлоте канадского Юкона шахтеры нашли мумифицированного шерстистого мамонтенка. Он погиб около 30 тысяч лет назад - вероятно, отошел от матери и застрял в грязи. Об этом пишет ScienceAlert.

Мамонтенка нашел золотодобытчик. Назвали малыша Нун Чо Га - "большой детеныш" на языке коренных народов Юкона.

Туловище, шкура, волосы, ногти на ногах животного и внутренности отлично сохранились. Ученые увидели даже остатки последней трапезы мамонтенка - травы. Это первая находка подобного уровня в Северной Америке.

Согласно пресс-релизу местного правительства, мамонтенок был шестимесячной "девочкой". Нун Чо Га умерла и была заморожена в вечной мерзлоте во время ледникового периода.