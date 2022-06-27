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В Канаде обнаружена мумия мамонтенка возрастом 30 тысяч лет

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- Асия Канаева
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В вечной мерзлоте канадского Юкона шахтеры нашли мумифицированного шерстистого мамонтенка. Он погиб около 30 тысяч лет назад - вероятно, отошел от матери и застрял в грязи. Об этом пишет ScienceAlert.

Мамонтенка нашел золотодобытчик. Назвали малыша Нун Чо Га - "большой детеныш" на языке коренных народов Юкона.

Туловище, шкура, волосы, ногти на ногах животного и внутренности отлично сохранились. Ученые увидели даже остатки последней трапезы мамонтенка - травы. Это первая находка подобного уровня в Северной Америке.

Согласно пресс-релизу местного правительства, мамонтенок был шестимесячной "девочкой". Нун Чо Га умерла и была заморожена в вечной мерзлоте во время ледникового периода.


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URL: https://www.vb.kg/419799
Теги:
Канада, животные, в мире
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