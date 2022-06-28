350 компаний поучаствовало в кыргызско-китайском бизнес-форуме

24 июня 2022 года состоялся кыргызско-китайский бизнес-форум в онлайн и офлайн-форматах на тему: "Инвестируй в Кыргызскую Республику". Организаторами данного мероприятия выступили посольство Кыргызстана в Китае, МИД Кыргызской Республики, китайская Ассоциация по развитию предприятий за рубежом. В мероприятии приняли участие более 350 представителей китайских компаний и частных инвесторов.

Бизнес-форум открыли министр экономики и коммерции КР Данияр Амангельдиев. Также выступили посол КР в КНР Канайым Бактыгулова, заместитель директора шестого политического департамента МИД КР Рахман Аданов, председатель правления Государственной ипотечной компании КР Аида Тологонова и председатель китайской Ассоциации по развитию предприятий за рубежом Хэ Чжэньвэй. Руководство и представители Министерства экономики и коммерции, Министерства сельского хозяйства, Национального агентства по инвестициям, полномочного представительства президента в Баткенской области, Государственной ипотечной компании, Центра государственно-частного партнерства, Узбекско-Кыргызского фонда развития, ОАО "Кыргызиндустрия", ОАО "Фонд поддержки развития туризма", ГП "Кыргыз почтасы" и Ассоциации солнечных и ветровых электростанций Кыргызстана презентовали информацию об инвестиционном потенциале страны, включая инвестиционные проекты в различных сферах.

Китайские компании выразили заинтересованность в сотрудничестве с кыргызской стороной. По итогам мероприятия достигнута договоренность об активизации взаимных контактов, в том числе об организации визита представителей китайской бизнес-делегации в Кыргызстан.