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350 компаний поучаствовало в кыргызско-китайском бизнес-форуме

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- Алина Мамаева
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24 июня 2022 года состоялся кыргызско-китайский бизнес-форум в онлайн и офлайн-форматах на тему: "Инвестируй в Кыргызскую Республику". Организаторами данного мероприятия выступили посольство Кыргызстана в Китае, МИД Кыргызской Республики, китайская Ассоциация по развитию предприятий за рубежом. В мероприятии приняли участие более 350 представителей китайских компаний и частных инвесторов.

Бизнес-форум открыли министр экономики и коммерции КР Данияр Амангельдиев. Также выступили посол КР в КНР Канайым Бактыгулова, заместитель директора шестого политического департамента МИД КР Рахман Аданов, председатель правления Государственной ипотечной компании КР Аида Тологонова и председатель китайской Ассоциации по развитию предприятий за рубежом Хэ Чжэньвэй. Руководство и представители Министерства экономики и коммерции, Министерства сельского хозяйства, Национального агентства по инвестициям, полномочного представительства президента в Баткенской области, Государственной ипотечной компании, Центра государственно-частного партнерства, Узбекско-Кыргызского фонда развития, ОАО "Кыргызиндустрия", ОАО "Фонд поддержки развития туризма", ГП "Кыргыз почтасы" и Ассоциации солнечных и ветровых электростанций Кыргызстана презентовали информацию об инвестиционном потенциале страны, включая инвестиционные проекты в различных сферах.

Китайские компании выразили заинтересованность в сотрудничестве с кыргызской стороной. По итогам мероприятия достигнута договоренность об активизации взаимных контактов, в том числе об организации визита представителей китайской бизнес-делегации в Кыргызстан.


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URL: https://www.vb.kg/419806
Теги:
бизнес, Китай, форум, Кыргызстан, экономика
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