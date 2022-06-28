В Бишкеке милиционер спас из горящей квартиры мать и дочь

Как сообщает пресс-служба МВД, 24 июня 2022 года сотрудник Первомайского отдела охраны Службы охраны МВД Калыбек Асылбеков во время несения службы по охране здания департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии города Бишкека

услышал треск и звук взрывов, доносящихся из многоэтажного дома, расположенного по улице Чокморова.

Бросившись в сторону шума, Калыбек увидел скопление граждан, зайдя в подъезд, он заметил пожар в одной из квартир. Асылбеков вышел на крыльцо и отключил электрощит.

Затем он услышал детские крики с просьбами о помощи из квартиры, где произошло возгорание. Асылбеков открыл дверь вместе с жителем соседней квартиры.

Он накрыл лицо мокрым полотенцем и, рискуя жизнью, вывел из задымленной квартиры девочку 4-5 лет. Кроме этого, ему удалось вывести из горящей квартиры мать ребенка.

Затем Калыбек совместно с жителями дома приступили к тушению пожара. Потушить очаг возгорания сотруднику милиции и неравнодушным гражданам удалось до прибытия пожарного расчета.