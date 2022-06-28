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Как в Оше встречали чемпиона Азии Жанторо Мирзалиева (фото)

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- Канат Кожоев
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В международном аэропорту города Оша 28 июня состоялась торжественная встреча чемпиона Азии U-17 по греко-римской борьбе Жанторо Мирзалиева. Об этом сообщает пресс-служба ошской мэрии.

В торжественной встрече приняли участие представители городского Комитета по физической культуре и спорту, тренеры, спортсмены и родственники чемпиона.

В рамках встречи на спортсмена и его тренера были надеты национальный костюм – калпак и чапан.

На торжественной встрече Жанторо Мирзалиева с золотой медалью поздравили родители, родственники, спортсмены и тренеры.

Напомним, борец греко-римского стиля Жанторо Мирзалиев занял первое место в весовой категории до 60 кг на чемпионате Азии U-17, который накануне прошел в Бишкеке.

Победив соперников из Японии и Казахстана, в финальном поединке Жанторо Мирзалиев одолел иранского спортсмена со счётом 8:5 и стал чемпионом Азии.


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URL: https://www.vb.kg/419834
Теги:
Ош, Ошская область, спорт, чемпионат, Кыргызстан
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