Как в Оше встречали чемпиона Азии Жанторо Мирзалиева (фото)

В международном аэропорту города Оша 28 июня состоялась торжественная встреча чемпиона Азии U-17 по греко-римской борьбе Жанторо Мирзалиева. Об этом сообщает пресс-служба ошской мэрии.

В торжественной встрече приняли участие представители городского Комитета по физической культуре и спорту, тренеры, спортсмены и родственники чемпиона.

В рамках встречи на спортсмена и его тренера были надеты национальный костюм – калпак и чапан.

На торжественной встрече Жанторо Мирзалиева с золотой медалью поздравили родители, родственники, спортсмены и тренеры.

Напомним, борец греко-римского стиля Жанторо Мирзалиев занял первое место в весовой категории до 60 кг на чемпионате Азии U-17, который накануне прошел в Бишкеке.

Победив соперников из Японии и Казахстана, в финальном поединке Жанторо Мирзалиев одолел иранского спортсмена со счётом 8:5 и стал чемпионом Азии.