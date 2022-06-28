Задержаны автомашины с контрабандными удобрениями

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и пресечению контрабандной деятельности на территории КР, 25 июня 2022 года за попытку незаконного пересечения государственной границы вне пункта пропуска, в местности "Тал" Лейлекского района Баткенской области были задержаны два автомобиля марки "КАМАЗ", под управлением граждан КР "С.З.Ж." и "Р.Э.Г.". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

В ходе осмотра автотранспортных средств было обнаружено минеральное удобрение "селитра" общим весом 20 тонн, количестве 400 мешков.

Указанный груз направлялся из Кыргызской Республики в Республику Таджикистан, для контрабандной переправки в сопредельную страну.

В настоящее время по указанному факту проводятся необходимые следственные мероприятия.