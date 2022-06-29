40 выпускников детских домов отдохнули на Иссык-Куле

40 выпускников интернатных учреждений и детей трудовых мигрантов из регионов Кыргызстана смогли отдохнуть в лагере на берегу озера Иссык-Куль. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР.

"В рамках отдыха участники прослушали тренинги на темы "Безопасное трудоустройство" и "Безопасная миграция". Для детей и подростков были организованы различные спортивные и культурные мероприятия.

Заместитель министра труда Жаныл Алыбаева отметила, что далеко не все дети в стране могут отдохнуть в лагере в каникулярное время.

"Дети из интернатов, дети трудовых мигрантов далеко не всегда имеют возможность провести время в летнем лагере. А ведь это очень важно вовлекать детей в различные мероприятия, давать им возможность проявить себя. В таких лагерях дети заводят новых друзей, познают мир. Министерство старается максимально поддержать такие инициативы", - сказала она.

Летний лагерь был организован проектом "Забота об одном – забота о каждом" общественного благотворительного фонда "Оэйсис" при поддержке министерства труда, социального обеспечения и миграции, министерства образования и науки, проекта USAID "Безопасная миграция в Центральной Азии", реализуемого Winrock International".