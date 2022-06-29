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В Бишкеке торжественно встретили первый рейс из Даламана

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В Международном аэропорту "Манас" 29 июня 2022 года торжественно встретили первый чартерный рейс по маршруту Даламан-Бишкек-Даламан. По традиции воздушное судно встретили водяной аркой. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Международный аэропорт "Манас".

Первым рейсом в Бишкек прилетели 63 пассажира, а в Даламан улетели 178.

В мероприятии приняли участие заместитель министра транспорта и коммуникаций Алмаз Тургунбаев, заместитель директора Государственного агентства гражданской авиации при Кабинете министров КР Айбек Байышбаев, заместитель председателя правления по проворству ОАО "МАМ" Расул Мамашов, Председатель Правления-Генеральный директор Roxiana Travel Company Tavfikbek Azizov, советник министра туризма Турции Ahmet Hamdi и др.

Рейс по маршруту Даламан-Бишкек-Даламан будет выполнять авиакомпания "Пегасус" 1 раз в неделю (по средам).

Справка: Город Даламан расположен в юго-западной части Анатолии, близ побережья Средиземного моря, в провинции Мугл.


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URL: https://www.vb.kg/419894
Теги:
Манас, Турция, Аэропорт "Манас"
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