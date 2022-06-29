Привяжи карты Visa и "Элкарт" и оплачивай товары и услуги в MegaPay

Предпочитаешь совершать платежи онлайн, используя современные цифровые инструменты? Отныне в приложении MegaPay можно привязать любые карты Visa или "Элкарт"*, эмитированные банками Кыргызской Республики, и оплачивать ими более 600 сервисов и услуг.

Привязать карту в MegaPay легко и просто! Для этого необходимо:

скачать или обновить приложение в Google Play или App Store; зайти в раздел "Мои карты"; нажать на кнопку "Добавить", затем выбрать "Карта Элкарт" или "Карта Visa"; ввести данные банковской карты и подтвердить действия, нажав на кнопку "Добавить"; ввести пароль, отправленный на ваш номер телефона, к которому привязана карта (SMS с паролем поступает абоненту только при привязке карты Visa); подтвердить привязку карты.

Готово!

При оплате картами Visa или "Элкарт" комиссия составляет 1% (без учета клиентской комиссии приложения MegaPay, установленной на некоторые сервисы и услуги, например, за сдачу ПЦР-теста, оплату штрафов за нарушение ПДД и т. д.).

Новый функционал позволяет пользователям экономить время и моментально оплачивать с карт-счета сотни сервисов и услуг, доступных абонентам в приложении MegaPay.

* Для привязки Visa или "Элкарт" на карте должны быть открыты интернет-платежи.

MegaPay – ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!