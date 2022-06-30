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Компания из Узбекистана попала под вторичные санкции США

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- Бакыт Стамов
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Министерство торговли США внесло во вторник 36 компаний из 9 стран в список структур, которым ограничен доступ к американским технологиям и товарам за нарушение законов США о международных санкциях. Об этом сообщает Газета.uz.

В ограничительный список вошло 25 компаний, базирующихся в Китае, остальные компании - из России, ОАЭ, Литвы, Пакистана, Сингапура, Великобритании, Вьетнама и Узбекистана.

Под ограничения, в частности, попало частное предприятие Promcomplektlogistic из Узбекистана. Его, а также ряд других предприятий, связанных с КНР, Литвой, Вьетнамом и Великобританией, внесли в список по подозрению "в поддержке военно-промышленного комплекса России" в нарушение санкционного режима, вступившего в силу после вторжения российских войск в Украину.

3 марта Государственный департамент США включил в санкционные списки предприятие "Радиоавтоматика", которое специализируется на закупках иностранной продукции и электронных компонентов для оборонной промышленности России.

Promcomplektlogistic включён в список Госдепартамента за "активную поддержку "Радиоавтоматики" в её усилиях по уклонению от санкций США с момента внесения "Радиоавтоматики" в список 3 марта". Сообщается, что компания поставляла российскому партнёру электронные компоненты, такие как микросхемы.

Компания из Узбекистана попала под ограничения из-за того, что "оказала материальную помощь, спонсировала или предоставила финансовую, материальную или технологическую поддержку, товары или услуги для или в поддержку "Радиоавтоматики", которая является юридическим лицом, собственность которого и имущественные интересы заблокированы в соответствии с санкциями.

"Предоставление такого статуса частной компании Promcomplektlogistic должно послужить предупреждением для коммерческих заинтересованных сторон во всём мире: если вы ведёте бизнес с юридическими или физическими лицами, находящимися под санкциями, вы рискуете подвергнуться санкциям", - говорится в сообщении Госдепа США.


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URL: https://www.vb.kg/419909
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