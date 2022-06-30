Милиционеры проводят рейды с целью недопущения несчастных случаев на воде

Сотрудники ИДН ОВД Панфиловского района совместно с представителями местного самоуправления провели профилактические беседы по недопущению происшествий на воде. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Милиционеры посетили водоемы, где были замечены несовершеннолетние, которые купались, игнорируя знаки "Купаться запрещено!". С самими ребятами и их родителями проведены разъяснительные беседы.

Кроме того, сотрудники милиции проводят разъяснительные мероприятия с местными жителями, напоминают о недопущении купания в несанкционированных местах и о необходимости постоянного контроля за детьми.

В целях предупреждения несчастных случаев на воде в Чуйской области аналогичные рейды будут проводиться до конца летнего сезона.