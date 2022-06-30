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В Чуйской области прошел рейд "Арсенал"

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- Анастасия Карелина
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В Чуйской области прошло комплексно-профилактическое мероприятие "Арсенал". Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В рейдах было задействовано более 430 сотрудников органов внутренних дел Чуйской области из числа сотрудников лицензионно-разрешительной системы, оперативных служб, сотрудников службы общественной безопасности, а также личный состав УОБДД по Чуйской области.

Проверено было:

  1. охотников-любителей - 3552;
  2. владельцев нарезного оружия - 278;
  3. владельцев гладкоствольного оружия - 1923;
  4. владельцев газо-травматического оружия - 447;
  5. владельцев наградного оружия - 60;
  6. магазинов охотничьего оружия - 1;
  7. частных агентств, имеющих огнестрельное оружие - 11;
  8. объектов разрешительной системы - 11.

Сотрудниками милиции составлено 48 протоколов за административные нарушения, из них предупредительного характера - 33. Также составлены протоколы на общую сумму более 45 000 сомов.

В рамках рейда зарегистрировано 10 фактов добровольной сдачи огнестрельного оружия, из них 9 фактов сдачи гладкоствольного оружия, один факт сдачи газо-травматическое оружия.

ГУВД Чуйской области напоминает, что незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также изготовление или ремонт огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, незаконное изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств образуют состав уголовно наказуемого деяния.

Незаконное хранение оружия и боеприпасов влечет за собой уголовную ответственность. Лицо, сдавшее огнестрельное оружие, освобождается от уголовной ответственности.


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URL: https://www.vb.kg/419924
Теги:
оружие, рейд
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