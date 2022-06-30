По факту драки на пляже пансионата "Радуга" возбуждено уголовное дело

По факту драки на пляже пансионата "Радуга" следственной службой ОВД Иссык-Кульского района возбуждено уголовное дело по ст. 280 (Хулиганство) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что по драки на пляже пансионата "Радуга" в ОВД Иссык-Кульского района были доставлены 18 человек.

В ходе проведение первоначальных следственных мероприятий было установлено, что в драке непосредственно приняли участие 11 граждан, из них трое отдыхающих и восемь сотрудников службы безопасности пансионата.

Вчера следственной службой, на основании возбужденного уголовного дела в ИВС ОВД Иссык-Кульского района был водворен основной зачинщик драки 34-летний М.Э..

В отношении других участников драки следственные мероприятие продолжаются. Ведется следствие.