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По факту драки на пляже пансионата "Радуга" возбуждено уголовное дело

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- Александра Василькова
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По факту драки на пляже пансионата "Радуга" следственной службой ОВД Иссык-Кульского района возбуждено уголовное дело по ст. 280 (Хулиганство) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что по драки на пляже пансионата "Радуга" в ОВД Иссык-Кульского района были доставлены 18 человек.

В ходе проведение первоначальных следственных мероприятий было установлено, что в драке непосредственно приняли участие 11 граждан, из них трое отдыхающих и восемь сотрудников службы безопасности пансионата.

Вчера следственной службой, на основании возбужденного уголовного дела в ИВС ОВД Иссык-Кульского района был водворен основной зачинщик драки 34-летний М.Э..

В отношении других участников драки следственные мероприятие продолжаются. Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/419928
Теги:
Иссык-Кульская область, туризм, драка, Кыргызстан, Иссык-Куль, УВД
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