Ожидать ли Бишкеку массового увольнения водителей троллейбусов?

В редакцию vb.kg обратился обеспокоенный читатель, он рассказал, что на днях он ехал в троллейбусе №8 и услышал от пассажиров, что многие водители с сегодняшнего дня намерены увольняться из-за того, что в транспорте проезд оплатить теперь можно будет только по карте "Тулпар". А это, мол, невыгодно для водителей.

"Если в городе некому будет водить троллейбусы, как мы будем добираться до работы и дома? В маршрутных такси в час-пик невозможно ездить, особенно сейчас, в период аномальной жары. Окна там не открываются, люки очень маленькие и не спасают от духоты, в таких условиях в переполненных салонах можно потерять сознание", - написал бишкекчанин.

За комментарием корреспондент vb.kg обратилась в Бишкекское троллейбусное управление.

"Это просто слухи и доводы. В летний период время отпусков и в связи с этим многие водители выходят в трудовой ежегодный оплачиваемые законный отпуск. В этой связи уменьшается количество водителей на линиях. Массового оттока не наблюдается. По окончанию трудового отпуска они вернутся на работу. Проект безналичной оплаты работает с 2020 года и поначалу были недовольства водителей против этого новшества. Но за два года и водители и пассажиры начали привыкать к этой системе. Может быть есть единичные случаи недовольства водителей. У нас работает порядка 300 водителей и у большинства из них нет никаких споров и недовольств, они готовы выполнять свои функциональные обязанности", - сказал начальник юридического отдела БТУ Улан Нажимудинов.