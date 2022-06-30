Погода
$ 80.36 - 81.36
€ 84.80 - 85.80

Создан робот для поиска потерянных вещей

113  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Инженеры Массачусетского технологического института разработали робота, который может найти любой предмет вне зоны своей видимости. Для этого он посылает сигналы, которые отражают разные типы вещей. Благодаря этому и специальному алгоритму FuseBot отыскать в груде хлама можно что угодно. Об этом сообщает news.mit.edu.

В ходе экспериментов инженеры поставили радиочастотные метки на некоторые предметы в куче. Тот, который робот должен найти, не маркировали. Вначале FuseBot просканировал груду хлама с помощью видеокамеры и радиочастотной антенны. Затем по меткам определил возможное положение и ориентацию нужного предмета в куче. После этого - подобрал самый простой способ убрать лишние вещи и извлек нужную.

Новый робот находит предметы в два раза быстрее самого современного робототехнического устройства. Его точность - 95 процентов. Изобретение может пригодиться, например, на складах маркетплейсов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419947
Теги:
наука, США, в мире, робот
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  