Создан робот для поиска потерянных вещей

Инженеры Массачусетского технологического института разработали робота, который может найти любой предмет вне зоны своей видимости. Для этого он посылает сигналы, которые отражают разные типы вещей. Благодаря этому и специальному алгоритму FuseBot отыскать в груде хлама можно что угодно. Об этом сообщает news.mit.edu.

В ходе экспериментов инженеры поставили радиочастотные метки на некоторые предметы в куче. Тот, который робот должен найти, не маркировали. Вначале FuseBot просканировал груду хлама с помощью видеокамеры и радиочастотной антенны. Затем по меткам определил возможное положение и ориентацию нужного предмета в куче. После этого - подобрал самый простой способ убрать лишние вещи и извлек нужную.

Новый робот находит предметы в два раза быстрее самого современного робототехнического устройства. Его точность - 95 процентов. Изобретение может пригодиться, например, на складах маркетплейсов.