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Пользователь известной соцсети призывал к межрегиональной вражде

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- Асия Канаева
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В Московском районе сотрудниками СПЭНМ ГУВД Чуйской области и УГКНБ по Чуйской области выявлен факт возбуждении расовой, этнической, национальной, религиозной межрегиональной вражды (розни) в социальной сети Facebook. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В ходе мониторинга социальных сетей выявлен факт того, что пользователь соцсети Facebook на своей странице размещал публикации с признаки возбуждения расовой, этнической, национальной, религиозной межрегиональной вражды (розни).

Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 330 ("Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной межрегиональной вражды (розни)" УК КР.

Сотрудниками милиции проведен ряд следственных и оперативных мероприятий. По публикациям указанного профиля были назначены соответствующие экспертизы. Установлены анкетные данные данного пользователя. Это - Т.А., 1970 года рождения. 27 июня в его доме произведен обыск, изъяты ноутбук и сотовый телефон.

Подозреваемый доставлен в следственную службу ОВД Московского района. Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/419948
Теги:
ГУВД, социальные сети, Чуйская область
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