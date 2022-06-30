Переход на безналичный расчет в общественном транспорте Бишкека перенесли

Переход на безналичный расчёт в общественном транспорте Бишкека переносится на более поздний срок. Такое решение принял мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров. Об этом редакции vb.kg сообщила пресс-служба мэрии города.

По данным пресс-службы, граодначальник принял во внимание многочисленные обращения горожан.

"Мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров, принимая во внимание многочисленные обращения горожан, принял решение о переносе перехода муниципального общественного транспорта на безналичный расчёт на более поздний срок.

Многие горожане не успели приобрести карты Тулпар до планируемого старта безналичной оплаты за проезд.

На принятое решение также повлиял тот факт, что на сайт Бишкекского городского кенеша вынесен на общественное обсуждение проект постановления о внедрении дифференцированного тарифа в общественном транспорте, с принятием которого муниципалитет сможет более качественно внедрить электронную систему оплаты, с учетом просьб горожан.

Кроме этого, в ноябре ожидается обновление подвижного состава общественного транспорта столицы.

Дорогие горожане! Мэрия столицы убедительно просит горожан и гостей столицы приобрести карты в сервисных центрах", - говорится в сообщении мэрии Бишкека.

Напомним, с 1 июля бишкекские автобусы и троллейбусы должны были полностью перейти на безналичный расчет.