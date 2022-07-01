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Здравницы Иссык-Куля заполнены на 50 процентов

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- Александра Василькова
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За первый месяц лета иссык-кульские пансионаты заполнились на 50 процентов. Об этом vb.kg сообщила первый заместитель акима Иссык-Кульского района Динара Акматова.

По ее словам, основная часть отдыхающих - это туристы из Казахстана и России.

"Есть гости и из дальнего зарубежья, но у меня сложилось впечатление, что большей частью они приехали в рамках каких-то мероприятий,", - пояснила Акматова.

Она отметила, что на сегодня работают 132 пансионата, хотя в общем в районе больше 180 курортно-туристических учреждений.


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URL: https://www.vb.kg/419967
Теги:
Иссык-Кульская область, туризм, Кыргызстан, Иссык-Куль
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