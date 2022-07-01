На фестивале в Нарыне выбрали лучшую мастерицу национального ковра

На международном фестивале "Кыргыз шырдагы XII" определили лучшую мастерицу национального ковра. Об этом сообщает пресс-служба ТПП КР.

Мероприятие прошло в городе Нарын с участием более 100 ремесленников с Туркменистана и регионов страны, а также свыше 200 мастеров с Нарынской области. На суд жюри было выставлено более 2 тысяч шырдаков. Шырдак - войлочный ковер, одно из самых сложных по своей технике изготовления изделий из войлока у кыргызов.

По итогам конкурса в номинации "Лучший шырдак" Гран-при и главный денежный приз в размере 50 тысяч сомов выиграла уроженка Ат-Башинкого района Нарынской области Ырысбубу Айдарканова.

Первое место ушло представительнице Ак-Талинского района Жыпаркул Исаковой. Ее денежный приз составил 40 тысяч сомов. Второе место и 30 тысяч сомов заняла мастерица из Джалал-Абадской области Кундузай Тойчиева.

Кроме того, в номинации "Шырдак-наследие" лучшей признана рукодельница из Нарынского района Гүлжамал Казиева, которой вручили 30 тысяч сомов. Среди молодых мастеров отличилась представительница села Учкун Айчүрөк Ибраева. Ей присужден денежный приз в размере 5 тысяч сомов.

В целом, призовой фонд фестиваля, обеспеченный Департаментом туризма при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики, составил 300 тысяч сомов. На организационную часть мероприятия из резервного фонда полномочного представителя президента в Нарынской области было выделено 75 тысяч сомов.

Организатором фестиваля также выступило представительство Торгово-промышленной палаты в Нарынской области в партнерстве с районными государственными администрациями, мэрией города Нарын и Нарынским государственным университетом.