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Блогера Адилета Балтабая заключили под стражу

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- Канат Кожоев
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Гражданского активиста и блогера Адилета Балтабая задержали. Об этом сообщил Равшан Жээнбеков.

Политик, ссылаясь на слова активиста, сообщает, что его задержали по обвинению "призыв к массовым беспорядкам".

Ранее ГУВД Бишкека сообщало о доставлении в управление гражданина в рамках дела по статье 278 ("Массовые беспорядки"), но приводило только его инициалы – А.Б. Позже сообщалось, что он водворен в ИВС.

11 апреля этого года Балтабай был допрошен в рамках этого же дела. Адилет Али Мыктыбек занимается освещением в прямом эфире митингов и акций протеста.


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URL: https://www.vb.kg/419969
Теги:
задержание, Кыргызстан
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