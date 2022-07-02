На родину доставили погибшего на Украине военнослужащего РФ Адилета Алиева

Сегодня на родину доставили погибшего на Украине военнослужащего Российской Федерации Адилета Алиева.

Напомним, что Адилет Алиев, уроженец Джалал-Абадской области, проходил обучение в Новоссибирском колледже, служил в армии РФ. Звание сержанта получил в 2019 году.

В 2021 году он подписал контракт для службы в вооруженных силах.

Погиб при выполнении боевого задания во время специальной операции России на Украине.

По словам военнослужащего, прибывшего для сопровождения тела и отдания последних почестей боевому товарищу, Адилет Алиев получил смертельное ранение, выполняя обязанности медбрата, вытаскивая военнослужащих из-под обстрела во время боевого задания.

Похороны пройдут на малой родине погибшего военнослужащего, куда его доставили на вертолете.

Соболезнования родным и близким погибшего героически выполнившего свой воинский долг от имени командования и Посла России в Кыргызстане - зачитаны во время торжественной церемонии прощания.