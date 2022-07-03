В Чуйской области задержан мужчина по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД области.

6 июня 2022 года в ОВД Аламудунского района с заявлением обратился О.А., 1988 года рождения. Он рассказал, что малознакомый ему мужчина в период с 25 апреля по 10 мая текущего года, войдя в доверие, под предлогом трудоустройства в Англию завладел его денежными средствами в размере 1350 долларов и 19500 сомов.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 209 ("Мошенничество") УК КР.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского района по подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в ИВС ГУВД города Бишкек К.А., 1976 года рождения.

Cотрудниками милиции не исключается факт причастности задержанного к другим аналогичным преступлениям на всей территории Кыргызской республики. Граждане, пострадавшие от действий данного гражданина, могут обратится в органы внутренних дел по следующим номерам:

0(312)36-35-27, 0(312)36-35-23 (дежурная часть ОВД Аламудунского района);

0(312)43-01-27, 0(312)43-88-85 (дежурная часть ГУВД Чуйской области).