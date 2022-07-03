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Акылбек Жапаров провел очередное заседание Антикризисного комитета

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- Анастасия Карелина
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Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров провел очередное заседание Антикризисного комитета по оперативному реагированию на социально-экономические вызовы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"В марте текущего года нами был утвержден План антикризисных мер кабинета министров на 2022 год. Указанный документ направлен на обеспечение продовольственной безопасности и стабильности государственного бюджета, привлечение инвестиций, увеличение товарооборота, а также на государственную поддержку населения и бизнеса в условиях значительного роста влияния негативных внешних факторов, вызванного перестроениями в мировой экономической системе", - подчеркнул он.

В рамках реализации Плана антикризисных мер:

  1. из государственного бюджета выделены финансовые средства в размере 1,5 миллиарда сомов для закупки семян сельскохозяйственных культур;
  2. принято решение о ввозе лекарственных средств, включенных в Перечень жизненно-важных лекарственных средств без регистрации на территорию Кыргызской Республики;
  3. созданы каналы сбыта социально-значимых продуктов для малоимущих граждан в целях оказания гуманитарной помощи социально уязвимым и целевым группам населения;
  4. создан механизм револьверного финансирования закупа социально-значимых продуктов;
  5. принято решение о повышении размеров некоторых видов государственных пособий с 1 июня 2022 года;
  6. приняты решения, регулирующие новые условия оплаты труда работников социальной сферы с учетом повышения заработной платы с 1 апреля 2022 года;
  7. пересмотрены и установлены новые параметры жилья в рамках жилищной программы Кыргызской Республики "Мой дом 2021-2026";
  8. увеличено количество квотируемых мест для трудоустройства граждан в Республике Корея до 1800 мест;
  9. принято решение о реструктуризации задолженностей по бюджетным кредитам в иностранной валюте;
  10. продлены сроки представления налоговой отчетности организациям и физическим лицам до 1 июля 2022 года (без подачи письменного заявления);
  11. принят Закон Кыргызской Республики "О государственных закупках" от 14 апреля 2022 г. № 27, в котором предусматривается закупка методом из одного источника у завода-производителя, производителя или поставщика, который обладает интеллектуальным, авторским или исключительными правами в отношении предмета закупки;
  12. строится завод по производству кормов для радужной форели;
  13. проведена оптимизация расходов республиканского бюджета.

По итогам заседания глава кабмина поручил руководителям министерств и ведомств усилить работу по приоритетным направлениям.

15 июля по итогам полугодия будет проведена оценка качества исполнения Плана действий кабинета министров Кыргызской Республики на 2022 год.


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URL: https://www.vb.kg/420043
Теги:
Акылбек Жапаров, Кабинет министров
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