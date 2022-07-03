Работа центра отдыха в селе Кайнар в Джети-Огузе приостановлена

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики дало пояснения о центре отдыха в селе Кайнар.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что сточные воды базы отдыха загрязняют окружающую среду.

Как сообщает пресс-служба МПРЭТН, государственные инспекторы министерства посетили территорию базы отдыха, расположенную на участке "Кара-Булун" Кызыл-Суйского айыльного аймака Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области. В ходе проверки было установлено, что у частного предпринимателя отсутствуют проекты по переработке минеральных вод, заключения экологической экспертизы и промышленной безопасности, очистные сооружения.

В адрес частного предпринимателя в письменной форме направлено требование о временном приостановлении деятельности базы отдыха до выполнения вышеуказанных требований. В случае несоблюдения установленных требований будут приняты меры в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.