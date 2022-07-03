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Работа центра отдыха в селе Кайнар в Джети-Огузе приостановлена

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- Анастасия Карелина
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Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики дало пояснения о центре отдыха в селе Кайнар.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что сточные воды базы отдыха загрязняют окружающую среду.

Как сообщает пресс-служба МПРЭТН, государственные инспекторы министерства посетили территорию базы отдыха, расположенную на участке "Кара-Булун" Кызыл-Суйского айыльного аймака Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области. В ходе проверки было установлено, что у частного предпринимателя отсутствуют проекты по переработке минеральных вод, заключения экологической экспертизы и промышленной безопасности, очистные сооружения.

В адрес частного предпринимателя в письменной форме направлено требование о временном приостановлении деятельности базы отдыха до выполнения вышеуказанных требований. В случае несоблюдения установленных требований будут приняты меры в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/420047
Теги:
Иссык-Кульская область, экология
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