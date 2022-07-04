Погода
$ 80.07 - 81.07
€ 83.87 - 84.87

Выявлен факт растраты руководством ГП "Кыргызкомур" государственных средств

293  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Выявлен факт растраты руководством ГП "Кыргызкомур" государственных средств на сумму 127 миллионов 185 тысяч сомов. Об сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.

Прокуратурой города Бишкек проведена проверка в Государственном предприятии "Кыргызкомур" при министерстве энергетики.

Проверкой установлено, что ответственные лица и руководство ГП "Кыргызкомур", злоупотребляя служебным положением, вопреки интересам государства, незаконно заключили договор с аффилированными между собой компаниями ОсОО "Ж" и ОсОО "И" на закупку услуг по перевозке угля в количестве 200 тысяч тонн с разреза "Кара-Кече" до перевалочной базы в городе Балыкчы с превышением утвержденного размера цен почти в два раза.

В результате государству причинен ущерб на сумму 127 миллионов 185 тысяч сомов.

По данному факту прокуратурой города Бишкек возбуждено уголовное дело по статье 337 (Злоупотребление должностным положением) и статье 339 (Заключение заведомо невыгодного контракта) УК КР и проводится расследование.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420076
Теги:
Генеральная прокуратура, прокуратура, уголь, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  