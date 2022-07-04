Выявлен факт растраты руководством ГП "Кыргызкомур" государственных средств на сумму 127 миллионов 185 тысяч сомов. Об сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.

Прокуратурой города Бишкек проведена проверка в Государственном предприятии "Кыргызкомур" при министерстве энергетики.

Проверкой установлено, что ответственные лица и руководство ГП "Кыргызкомур", злоупотребляя служебным положением, вопреки интересам государства, незаконно заключили договор с аффилированными между собой компаниями ОсОО "Ж" и ОсОО "И" на закупку услуг по перевозке угля в количестве 200 тысяч тонн с разреза "Кара-Кече" до перевалочной базы в городе Балыкчы с превышением утвержденного размера цен почти в два раза.

В результате государству причинен ущерб на сумму 127 миллионов 185 тысяч сомов.

По данному факту прокуратурой города Бишкек возбуждено уголовное дело по статье 337 (Злоупотребление должностным положением) и статье 339 (Заключение заведомо невыгодного контракта) УК КР и проводится расследование.