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Ученые обнаружили тайный подводный мир в Антарктике

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- Жан Алиев
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Новозеландские исследователи из Университета Виктории в Веллингтоне обнаружили в Антарктике тайный подводный мир. Как сообщает Planet Today с ссылкой на издание The Guardian. Речь идет о новой для науки экосистеме, которая располагается под 500-метровым слоем льда.

Ученые предположили, что под толстым слоем льда должно быть устье реки, и решили пробурить скважину, чтобы проверить это предположение. Когда работа по бурению была выполнена, в скважину опустили камеру, которая и позволила сделать удивительное открытие. Как только камера достигла глубины, поле зрения объектива тут же заполнили бокоплавы (родственники раков и крабов).

По словам представителя научной команды Крейга Стивенса, увиденное потрясло ученых, которые никак не ожидали, что на значительной глубине под слоем льда в Антарктике существует столь бурная жизнь. Исследователи осознали, что наткнулись на целую затерянную экосистему, которая до сих пор существовала в изолированном от внешнего наблюдателя режиме.

Также сообщается, что авторы проекта будут наблюдать за обнаруженной экосистемой, чтобы понять, как устроен этот невероятный скрытый подводный мир. Предполагается, что наблюдение позволит понять, как климатические изменения в Арктике отражаются на жизни ее обитателей.


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URL: https://www.vb.kg/420077
Теги:
наука, новости мира, в мире
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