Таалайбек Усубалиев: Я не против ЛГБТ, я против их пропаганды

Экс-председатель Союза художников Кыргызской Республики, автор скандально знаменитого полотна "Ата Бейит", лауреат Государственной премии КР имени Токтогула за серию картин о борьбе медицинских работников и волонтеров с пандемией COVID-19, а также жертвах коронавируса Таалайбек Усубалиев рассказал vb.kg, что он не против представителей ЛГБТ, но против пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

В конце июня основатель KLOOP.KG Бектур Искендер на своей странице в соцсети опубликовал фото с участия в ЛГБТ-параде в Варшаве и написал, что надеется когда-нибудь провести такое же мероприятие в Бишкеке. Это вызвало бурные обсуждения в обществе. Прозвучало даже предложение принять в Кыргызстане закон о запрете ЛГБТ.

Известный кыргызский художник Таалайбек Усубалиев честно признался vb.kg, что мировоззрения и образа жизни представителей ЛГБТ не понимает.

"Знаете, есть такое высказывание: "Я не против порнографии, я против ее рекламы!". Так и здесь. Нетрадиционные отношения всегда были и, наверное, всегда будут. Пусть эти люди живут своей жизнью, я не против. Но почему такого рода отношения нужно рекламировать и говорить, что это нормально? По-моему, это не нормально! Если ты родился мужиком, то ты мужик. Мужчина никогда не родит, никогда не поймет, что такое материнский инстинкт. Природой ему это не дано. А, когда мужчины одеваются и ведут себя, как женщины, а женщины становятся похожими на мужчин, это, на мой взгляд, отклонение. Пусть это и прозвучит грубо", - говорит Таалайбек Усубалиев.

Кроме того, художник считает, что в каждой стране есть свои традиционные устои, нормы, правила морали. И то что, скажем, в Европе воспринимается нормально, в других странах может быть совершенно неприемлемым.

"Говорят же, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят. И это правильно. В Европе могут ходить по улицам голыми, отдавать детей на усыновление однополым парам. Это портит психику ребенка, но это есть. Это их культура, их порядки, их правила. Но зачем распространять их на другие страны и народы? Вот, если вы летите в Иран, вы уже в самолете должны быть правильно одеты. Не нравится? Не согласны? Можете не лететь! Повторюсь, я не против ЛГБТ, я против рекламы и пропаганды такого рода отношений", - добавил Усубалиев.