Врач рассказал о способах пережить жару и сохранить хорошее самочувствие

Кардиолог, терапевт и врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин рассказал о способах пережить жару и сохранить хорошее самочувствие. В беседе с "Лентой.ру" он объяснил, почему в теплую погоду нужно пить по два литра воды в день и в какое время опасно находиться на улице.

Врач перечислил несколько рекомендаций для людей, которые плохо переносят жару. По его словам, в такую погоду им следует носить легкие вещи из хлопчатобумажной ткани.

"Они должны пропускать воздух, хорошо отводить влагу для того, чтобы лишняя влага беспрепятственно выходила из организма", - предупреждает он.

Чтобы избежать теплового удара, Кондрахин советует пить больше воды.

"Жидкость будет уравновешена. Она будет входить в организм, а лишняя выходить с потом для того, чтобы выровнять температуру организма и не получить тепловой удар", - объяснил он.

Воду, по его словам, нужно пить маленькими глотками на протяжении всего времени, пока человек находится на улице. В сутки следует выпивать примерно два литра.