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Врач рассказал о способах пережить жару и сохранить хорошее самочувствие

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- Айжан Мамбеталиева
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Кардиолог, терапевт и врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин рассказал о способах пережить жару и сохранить хорошее самочувствие. В беседе с "Лентой.ру" он объяснил, почему в теплую погоду нужно пить по два литра воды в день и в какое время опасно находиться на улице.

Врач перечислил несколько рекомендаций для людей, которые плохо переносят жару. По его словам, в такую погоду им следует носить легкие вещи из хлопчатобумажной ткани.

"Они должны пропускать воздух, хорошо отводить влагу для того, чтобы лишняя влага беспрепятственно выходила из организма", - предупреждает он.

Чтобы избежать теплового удара, Кондрахин советует пить больше воды.

"Жидкость будет уравновешена. Она будет входить в организм, а лишняя выходить с потом для того, чтобы выровнять температуру организма и не получить тепловой удар", - объяснил он.

Воду, по его словам, нужно пить маленькими глотками на протяжении всего времени, пока человек находится на улице. В сутки следует выпивать примерно два литра.


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URL: https://www.vb.kg/420093
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