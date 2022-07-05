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Казахстан вводит запрет на вывоз бензина и дизтоплива

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Министры энергетики, финансов и внутренних дел Казахстана, а также председатель КНБ подписали совместный приказ, которым вводится запрет на вывоз бензина и дизтоплива из страны на полгода, передает Tengrinews.kz.

Документ размещен на официальном портале эталонного контрольного банка НПА Казахстана.

"Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Казахстана автотранспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов (ТН ВЭД ЕАЭС 2709 00, 2710, 2902, 3403, 3811, 3826 00), за исключением смазочных масел (ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0, 3403 19 900 0, 3403 91 000 0), за исключением вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом - изготовителем автомобильных транспортных средств, а также в отдельных емкостях объемом не более 20 литров", - говорится в приказе

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования, то есть 12 июля.


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URL: https://www.vb.kg/420126
Теги:
Казахстан, бензин, цены на бензин
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