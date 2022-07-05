В КР лицензию на строительство имеют 685 компаний

Строительная сфера сегодня составляет примерно 6 процентов ВВП Кыргызстана, говорит директор компании комплексного строительства PARTNER Рафгат Хантимеров.

По его словам, такая доля обусловлена многими факторами – например, покупательской способностью, стоимостью строительных материалов, а иногда и готовностью собственников компаний рисковать своими финансовыми средствами, чтобы завершить проект.

"По данным Госстроя КР, лицензию на строительство на территории республики имеют 685 компаний. Сюда входят как небольшие компании, так и организации с иностранным капиталом и их представительства. Но активно ведут свою деятельность в разные периоды от 28 до 35 игроков строительного рынка", - отметил Хантимеров.

Он считает, что отечественные застройщики предлагают очень хорошие варианты жилья.

"В сравнении с другими странами СНГ, качество жилья и условия покупки в нашей стране находятся на довольно высоком уровне. Например, соседние страны продают жилье в основном на условиях ипотечного кредитования, тогда как у нас застройщики предлагают много различных вариантов приобретения. Например, бартер или беспроцентная рассрочка. Что касается архитектуры, планировочных решений и качества стройки – здесь мы тоже занимаем хорошие позиции – современные фасады, эстетичные подъезды и благоустроенные дворы", - говорит Рафгат Хантимеров