Афганские женщины требуют возобновить работу школ для девочек

После резонанса, вызванного закрытием школ для девочек, группа афганских женщин в Кабуле обратилась к правительству Афганистана с просьбой вновь открыть учебные заведения для девочек старше шестого класса по всей стране.

"Исламский Эмират должен знать, что мы будем продолжать в том же духе, пока ворота школ не откроются для девочек", - сказала Назия Сахар, одна из протестующих.

Другая женщина Шахла Арефи добавила, что даже "если это собрание будет ликвидировано, то другие женщины встанут и будут продолжать в том же духе, пока не добьются своих прав".

Протестующие раскритиковали отсутствие женщин на трехдневном "Собрании исламских священнослужителей", которое состоялось в зале Лойя Джирга в Кабуле на прошлой неделе, и призвали международное сообщество сделать что-нибудь для прав женщин в Афганистане.

"Не лишайте женщин права на образование и не используйте женщин для получения политических привилегий", - сказала Ай Нур Узбек, одна из участниц акции протеста.

"С тех пор, как Исламский Эмират пришел к власти, мы все знаем, что ни одна женщина не участвовала и не играла роли в обществе. Им не разрешали ходить в школу или на работу", - сказала Рамзия, женщина на собрании.

Некоторые из участников обратились к Исламскому Эмирату с просьбой найти способ обучения женщин в стране.

"Сегодняшние девочки - это матери детей будущего, если они будут образованными, то наше будущее будет светлым", - сказал Хаким Хекматияр, участник собрания.

Большое количество студенток в Кабуле призвали "Собрание исламских священнослужителей" принять решение об открытии школ для девочек старше шестого класса.

По их словам, неопределенное будущее школьного образования девочек также повлияет на политическую судьбу страны.

"Очень неприятно, когда девочка хочет построить свое будущее, а ей не разрешают ходить в школу", - сказала одна из учениц.

Они также сказали, что из-за закрытия школ им был нанесен большой психологический ущерб.

Исламский Эмират ранее заявлял, что создал комитет из девяти человек для рассмотрения вопроса о возобновлении работы школ. Однако с момента создания комитета прошло почти два месяца, а о прогрессе не сообщается.

"Если какое-либо правительство хочет добиться прогресса, нет другого пути, кроме образования", - говорит Вахида Адалатджо, преподаватель университета. "Все ученые призывают как можно скорее открыть ворота школ для девочек", - считает Абдул Малик Муджаддиди, религиозный деятель.

Между тем, Ханна Нойманн, член парламента ЕС, заявила, что собрание исламских священнослужителей не будет иметь смысла и легитимности до тех пор, пока Исламский Эмират не пригласит на него женщин.

"Талибан" может проводить столько советов старейшин, сколько захочет, но пока они не приглашают женщин, эти мероприятия не имеют легитимности. Это не идеология, а факт: женщины составляют половину населения Афганистана", - написала она в Твиттере.

Вот уже 289 дней девочкам старше шестого класса не разрешают посещать школу, и неясно, что будет дальше с их судьбой.