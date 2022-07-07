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Руководитель "Азаттыка" побывала на допросе в Ленинском РУВД

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Руководитель "Азаттык Медиа" Айзада Касмалиева побывала на допросе в качестве свидетеля в РОВД Ленинского района Бишкека.

По данным правоохранительных органов, в своем заявлении о внешнем долге страны оппозиционный политик Равшан Джеенбеков опирался на информацию, опубликованную в некоторых СМИ, в том числе на "Азаттыке".

Следователь Тилек Мамытов задал ряд вопросов о нескольких новостях, опубликованных на сайте "Азаттыка", и поинтересовался источниками информации. Также было вручено письмо с просьбой "выдать сведения об источниках информации и достоверности информации" по нескольким ранее опубликованным материалам.

При этом следователь отметил, что эти мероприятия проводятся не в рамках какого-либо уголовного дела, а для получения информации. Допрос длился 2,5 часа, в качестве адвоката на нем присутствовал юрист "Медиаполиси" Акмат Алагушев.

Вечером 1 июля экс-депутат Жогорку Кенеша Равшан Джеенбеков сообщил о своем задержании. Он несколько часов пробыл на допросе в милиции. На выходе из здания Ленинского РОВД политик рассказал, что был доставлен в отделение в связи с постом в "Фейсбуке" о планах властей привлечь в этом году 1,3 млрд долларов иностранных кредитов.

Источник: Радио Азаттык


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URL: https://www.vb.kg/420201
Теги:
Ленинский район, Бишкек, Равшан Жээнбеков, УВД
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