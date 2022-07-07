В Бишкеке прошел конкурс детских рисунков "Нур-Султан. Новый Казахстан"

В кыргызско-казахском культурном центре Абая Кунабаева в Национальной библиотеке Кыргызской Республики имени Осмонова посольством Республики Казахстан проведен конкурс детских рисунков на тему "Нур-Султан. Новый Казахстан". Об этом книгохранилище сообщило на свой странице в социальной сети Facebook.

Творческий конкурс был посвящен Дню столицы Казахстана.

Свои работы представили дети сотрудников посольства и Ассоциации казахов Кыргызстана в возрасте от 3 до 15 лет. Победителям были вручены памятные подарки и грамоты от имени посла Рапиля Жошыбаева и председателя ассоциации Гюльшат Асылбаевой.