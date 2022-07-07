Погода
$ 82.75 - 83.75
€ 83.87 - 84.87

В Бишкеке прошел конкурс детских рисунков "Нур-Султан. Новый Казахстан"

252  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В кыргызско-казахском культурном центре Абая Кунабаева в Национальной библиотеке Кыргызской Республики имени Осмонова посольством Республики Казахстан проведен конкурс детских рисунков на тему "Нур-Султан. Новый Казахстан". Об этом книгохранилище сообщило на свой странице в социальной сети Facebook.

Творческий конкурс был посвящен Дню столицы Казахстана.

Свои работы представили дети сотрудников посольства и Ассоциации казахов Кыргызстана в возрасте от 3 до 15 лет. Победителям были вручены памятные подарки и грамоты от имени посла Рапиля Жошыбаева и председателя ассоциации Гюльшат Асылбаевой.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420218
Теги:
библиотека, Казахстан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  