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Строительную компанию "Башат Курулуш" оштрафовали за разрушение арыка

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В Бишкеке разрушили арычную систему на одной из улиц, нарушитель отказался признавать вину. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По данным пресс-службы, за несоблюдение чистоты и порядка по статье 114 Кодекса "О правонарушениях" наложен штраф на компанию "Биг Бен".

От сотрудников МП "Бишкекзеленхоз" поступил сигнал о разрушении арычной системы. По этой причине произошел затоп улицы и в течение недели отсутствовал полив по проспекту Жибек-Жолу. Инспекторы наложили штраф на строительную компанию "Башат Курулуш" по части 2 статьи 117 на 23 тысячи сомов. Однако, не смотря на акты, компания отказалась признавать вину. Дело направлено в административную комиссию для рассмотрения и вынесения вердикта.

Также инспекторами проведена разъяснительная работа с владельцами 25 киосков, которые работают без разрешения, им выданы уведомления о добровольном демонтаже.

Дорогие горожане! По вопросам работы инспекции можно обращаться по номерам:

- По Свердловскому району: 0705003137;

- По Октябрьскому району: 0551551745;

- По Первомайскому району: 0555404818;

- По Ленинскому району: 0550070505.


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URL: https://www.vb.kg/420266
Теги:
мэрия, строительство, штраф, Бишкек
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