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В Иссык-Кульской области открыт первый геронтологический кабинет

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В санатории "Кыргызское Взморье", расположенном в селе Бостери, состоялось открытие первого в Иссык- Кульской области геронтологического кабинета. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР.

"Кабинет открыт общественным благотворительным фондом "Бабушка Эдопшн" при поддержке министерства труда, социального обеспечения и миграции в рамках программы государственного социального заказа.

Главным преимуществом геронтологического кабинета является гериатрическая оценка состояния людей пожилого и старческого возраста, а именно многомерная, многопрофильная диагностика.

Специалисты кабинета проводят оценку физического и функционального состояния пациента, его памяти, эмоционального состояния, консультируют по вопросам питания.

Данный кабинет значительно расширяет возможности получения медицинской помощи для пожилых людей".


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URL: https://www.vb.kg/420268
Теги:
Иссык-Кульская область, пожилые люди, Минтруда
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