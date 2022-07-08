В Иссык-Кульской области открыт первый геронтологический кабинет

В санатории "Кыргызское Взморье", расположенном в селе Бостери, состоялось открытие первого в Иссык- Кульской области геронтологического кабинета. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР.

"Кабинет открыт общественным благотворительным фондом "Бабушка Эдопшн" при поддержке министерства труда, социального обеспечения и миграции в рамках программы государственного социального заказа.

Главным преимуществом геронтологического кабинета является гериатрическая оценка состояния людей пожилого и старческого возраста, а именно многомерная, многопрофильная диагностика.

Специалисты кабинета проводят оценку физического и функционального состояния пациента, его памяти, эмоционального состояния, консультируют по вопросам питания.

Данный кабинет значительно расширяет возможности получения медицинской помощи для пожилых людей".